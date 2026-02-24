Mord am Friedhof, Uhu-Angriff und Lawinenalarm

Bluttat am helllichten Tag in Wien: Auf einem Friedhof wird eine 64-jährige Frau brutal erstochen – mitten am Nachmittag. Der Schock sitzt tief, denn die mutmaßliche Täterin ist erst 14 Jahre alt. Und: Ein Uhu stürzt sich auf eine Mini-Chihuahua-Hündin und will sie davontragen. Die kleine „Nala“ überlebt verletzt. Außerdem: Lawinenalarm am Dienstagvormittag im Tiroler Kaunertal! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ am 24. Februar, mit Jana Pasching.