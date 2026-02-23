Vorteilswelt
Schwertner in Kiew, Cosmó ist ESC-Act und Olympia

23.02.2026 14:08
Am Dienstag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum vierten Mal. Millionen Menschen sind weiterhin auf Hilfe angewiesen, viele kämpfen gerade jetzt im Winter ums Überleben. Caritasdirektor Klaus Schwertner ist aktuell vor Ort in der Ukraine und schildert die aktuelle Lage. UND: Österreich hat seinen ESC-Act: Der 19-jährige Cosmó singt sich mit „Tanzschein“ zum Sieg – und widmet den Song seiner Mama. Außerdem hat Sportredakteur Martin Grasl eine Zusammenfassung der Olympischen Winterspiele im Gepäck. Das und mehr bei „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

