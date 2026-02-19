Ex-Prinz Andrew verhaftet ++ DJ-Ötzi im Interview

Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die britische Polizei den früheren Prinzen Andrew festgenommen. Außerdem: Von wegen „Nepo Baby“: Im krone.tv-Interview spricht Gerry Friedle Klartext, nachdem seine Tochter Lisa-Marie wegen ihrer ORF-TV-Show ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war und damit für Getuschel gesorgt hatte. „Krone zu Mittag“ wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.