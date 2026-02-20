„Krone zu Mittag“

Paenda live im Studio ++ Schneechaos in Österreich

Krone zu Mittag
20.02.2026 14:08
0 Kommentare

Der heftige Wintereinbruch sorgt für Chaos im Land. Innerhalb weniger Stunden hat der Schneefall viele Verkehrsverbindungen lahmgelegt. Aber auch der Flugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Außerdem: Mit ihrer neuen EP ‘Too young to feel old, too old to feel young‘ meldet sie sich PAENDA musikalisch zurück und setzt ein klares Statement für Selbstbestimmung & Empowerment. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.

Folgen Sie uns auf