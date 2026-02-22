Knalleffekt: KFG-Mann kandidiert für die Neos

„Mit über 600 Initiativen im Grazer Gemeinderat konnte ich auf vielfältigste Art und Weise für die Menschen in Graz und in meinem Heimatbezirk Gösting tätig werden“, zieht der bisherige KFG-Obmann über seine Tätigkeit Bilanz.„Ich war und bin mit Herz und Seele kommunalpolitisch aktiv, und es war mir in den letzten Jahren sehr wichtig, meine Arbeit unter den Grundsätzen der Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verrichten.“ Diese Werte, vor allem der Einsatz für mehr Transparenz und Kontrolle sowie die Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit öffentlichem Steuergeld, sehe er nun „in höchstem Maße“ bei den Pinken.