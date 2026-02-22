Vorteilswelt
Wahlkampf in Graz

Knalleffekt: KFG-Mann kandidiert für die Neos

Steiermark
22.02.2026 20:17
Alexis Pascuttini
Alexis Pascuttini(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Porträt von Monika König-Krisper
Von Gerald Schwaiger und Monika König-Krisper

Knalleffekt im beginnenden Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni: Alexis Pascuttini, der 2022 aus der FPÖ ausgeschlossen wurde und danach als Klubobmann des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs (KFG) fungierte, wechselt politisch die Seiten. Das bestätigt er der „Krone“.

Wie Alexis Pascuttini der „Steirerkrone“ bestätigt, nimmt er am offenen Bewerbungsprozess der Neos für die Listenerstellung teil – tritt aber nicht gegen Philipp Pointner im Kampf um die Spitzenkandidatur an, sondern bemüht sich um einen Platz hinter ihm.

„Mit über 600 Initiativen im Grazer Gemeinderat konnte ich auf vielfältigste Art und Weise für die Menschen in Graz und in meinem Heimatbezirk Gösting tätig werden“, zieht der bisherige KFG-Obmann über seine Tätigkeit Bilanz.„Ich war und bin mit Herz und Seele kommunalpolitisch aktiv, und es war mir in den letzten Jahren sehr wichtig, meine Arbeit unter den Grundsätzen der Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verrichten.“ Diese Werte, vor allem der Einsatz für mehr Transparenz und Kontrolle sowie die Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit öffentlichem Steuergeld, sehe er nun „in höchstem Maße“ bei den Pinken.

Pascuttini war bis 2022 bei den Freiheitlichen, wurde dann aber aus der Partei ausgeschlossen. In den vergangenen Jahren sah er sich hauptsächlich als Aufdecker in der Finanzaffäre der Grazer FPÖ. 

