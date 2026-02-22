Knalleffekt: KFG-Mann kandidiert für die Neos

Knalleffekt im beginnenden Wahlkampf zur Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni: Alexis Pascuttini, der 2022 aus der FPÖ ausgeschlossen wurde und danach als Klubobmann des Korruptionsfreien Gemeinderatsklubs (KFG) fungierte, wechselt politisch die Seiten. Das bestätigt er der „Krone“.
Wie Alexis Pascuttini der „Steirerkrone“ bestätigt, nimmt er am offenen Bewerbungsprozess der Neos für die Listenerstellung teil – tritt aber nicht gegen Philipp Pointner im Kampf um die Spitzenkandidatur an, sondern bemüht sich um einen Platz hinter ihm.
„Mit über 600 Initiativen im Grazer Gemeinderat konnte ich auf vielfältigste Art und Weise für die Menschen in Graz und in meinem Heimatbezirk Gösting tätig werden“, zieht der bisherige KFG-Obmann über seine Tätigkeit Bilanz.„Ich war und bin mit Herz und Seele kommunalpolitisch aktiv, und es war mir in den letzten Jahren sehr wichtig, meine Arbeit unter den Grundsätzen der Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verrichten.“ Diese Werte, vor allem der Einsatz für mehr Transparenz und Kontrolle sowie die Berücksichtigung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit im Umgang mit öffentlichem Steuergeld, sehe er nun „in höchstem Maße“ bei den Pinken.
Pascuttini war bis 2022 bei den Freiheitlichen, wurde dann aber aus der Partei ausgeschlossen. In den vergangenen Jahren sah er sich hauptsächlich als Aufdecker in der Finanzaffäre der Grazer FPÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.