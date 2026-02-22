Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

„Rabenschwarzer“ Tag abseits der Tiroler Skipisten

Tirol
22.02.2026 10:40
Die Lawinengefahr in Tirol ist nach wie vor groß.
Die Lawinengefahr in Tirol ist nach wie vor groß.(Bild: Hubert Rauth (Symbolbild))
Porträt von Claus Meinert
Von Claus Meinert

Der vergangene Freitag wird als ein „rabenschwarzer“ in die Geschichte Tirols eingehen – zumindest was die Zahl der Toten durch Lawinenabgänge betrifft, schreibt Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, in seinem aktuellen Kommentar.

0 Kommentare

Vier Todesopfer galt es für die Retter zu bergen. Eines in Nauders, gleich drei in St. Anton am Arlberg. Dort wurden Erinnerungen an die Dramen im Dezember 2001 bzw. Jänner 2005 wach, als drei Deutsche bzw. zwei Kanadier und ein US-Bürger nur mehr tot geborgen werden konnten.

Die Lawine in St. Anton.
Die Lawine in St. Anton.(Bild: ZOOM Tirol)

Eine andere Zahl jedoch macht wesentlich deutlicher, was sich am Freitag in Tirol abspielte, wie gefährlich es zurzeit auf unseren Bergen ist: Laut offiziellen Angaben des Landes gab es 35 Lawinenalarme – jede Menge Arbeit für die vielen freiwilligen Retter. Auch die Hubschrauber standen im Dauereinsatz. Nur diesen Helfern (und natürlich auch vielen Freiwilligen vor Ort) ist es zu verdanken, dass mehrere Verschüttete noch rechtzeitig aus den Schneemassen ausgegraben wurden und somit nicht verstorben sind.

Gewarnt wurde freilich wieder einmal auf allen nur möglichen und erdenklichen Kanälen vor der großen Gefahr, die aufgrund des Neuschnees vorherrschte. Vielfach leider vergeblich. Augenscheinlich gehen einige Zeitgenossen davon aus, dass es „mich selbst eh nicht erwischt“ bzw. „ich gut ausgerüstet bin“. Oder vielleicht noch grotesker und naiver: Im Falle des Falles werde der Lawine davongefahren.

(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)

Dass sich all diese Dramen einmal mehr abseits der gesicherten Pisten abspielten, ist ein weiteres bedenkliches Detail. Verbote scheinen heutzutage – nicht nur was gesperrte Pisten betrifft – einfach nur mehr für die Katz’ herum zu stehen. Sie werden ignoriert. Für manchen mag es – um in die Jugendsprache zu verfallen – „geil“ sein, wenn man an einem Lawinenwarnschild vorbei in einen „jungfräulichen“ Hang einfährt. Dort die ersten (manchmal eben vielleicht sogar die letzten) Spuren zieht, danach diesen „Heldenmut“ postet und womöglich für derart viel Dummheit auch noch Applaus, sprich „Likes“ einfordert – und auch bekommt.

Lesen Sie auch:
Bergretter und andere Wintersportler suchten in St. Anton nach den Verschütteten.
Heikle Lage in Tirol
Lawinenserie: Vier Tote und viele Schwerverletzte
20.02.2026
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
22.02.2026
AT-Alert ausgelöst
Von Lawine erfasst: Mann (41) in Klinik verstorben
21.02.2026

Dabei gehört der Applaus einzig und allein jenen meist freiwilligen Rettern, die alle diese „Mutigen“ aus ihren brenzligen Situationen zu retten versuchen. Manchmal leider ohne Erfolg, wie uns dieser Freitag wieder einmal vor Augen geführt hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.02.2026 10:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
449.251 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.443 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
155.785 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
872 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf