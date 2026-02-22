„Rabenschwarzer“ Tag abseits der Tiroler Skipisten

Dass sich all diese Dramen einmal mehr abseits der gesicherten Pisten abspielten, ist ein weiteres bedenkliches Detail. Verbote scheinen heutzutage – nicht nur was gesperrte Pisten betrifft – einfach nur mehr für die Katz’ herum zu stehen. Sie werden ignoriert. Für manchen mag es – um in die Jugendsprache zu verfallen – „geil“ sein, wenn man an einem Lawinenwarnschild vorbei in einen „jungfräulichen“ Hang einfährt. Dort die ersten (manchmal eben vielleicht sogar die letzten) Spuren zieht, danach diesen „Heldenmut“ postet und womöglich für derart viel Dummheit auch noch Applaus, sprich „Likes“ einfordert – und auch bekommt.