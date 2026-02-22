Semesterferien in der Steiermark: Positive Bilanz

Aschermittwoch lief besonders gut

„Obwohl das Wetter nicht immer sonnig war, kamen viele Tagesgäste“, meint Reiteralm-Chef Daniel Berchthaller. Auch am Stuhleck, das Branchenobmann Fabrice Girardoni betreibt, war das Bild ein ähnliches. Die Stimmung sei sehr gut, meint Stephan Berger vom kleinen Skigebiet St. Jakob im Walde. Auch am Präbichl freut man sich über viele Gäste. Und Hubert Mayrhofer von den Tauplitz Bergbahnen sagt: „Die winterlichen Verhältnisse tragen zu einer hohen Begeisterung bei den Gästen bei, am sonnigen Aschermittwoch hatten wir einen Rekordtag.“