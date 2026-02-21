Bürgermeister-Abschied nach 30 Jahren

Eine Legende – die längstdienende Bürgermeisterin Österreich – trat ab. Auf Lisbeth Kern folgte in Petzenkirchen EU-Mandatar Günther Sidl (SPÖ). Er wurde einstimmig gewählt.
Seit 30 Jahren führte Lisbeth Kern die Geschicke von Petzenkirchen im Bezirk Melk. Dass die Sozialdemokratin äußerst beliebt war, zeigte sich bei der Gemeinderatswahl Vorjahr. Denn da legte sie auf die satte Mehrheit noch einmal knapp fünf Prozent dazu. Ihr Amt übergibt sie mit einer Mehrheit von 61,6 Prozent. Dass Nachfolger Günther Sidl ein großes Erbe zu hüten hat, ist dem EU-Mandatar und jetzigem erstem Mann in der Gemeinde klar: „Lisbeth ist eine Legende! Ich werde in ihrem Sinne mein Allerbestes für die Bürger geben.“
Minuten nach der einstimmigen Wahl stellte sich SPÖ-Niederösterreich Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander mit Gratulationen ein: „Lisbeth hinterlässt große politische Fußstapfen, die mit unserem EU-Abgeordneten Günther Sidl genau der Richtige füllen wird. Alles Gute für die kommenden Herausforderungen.“ Die Ehre gaben dem Neo-Bürgermeister unter anderem auch Klubchef Hannes Weninger und Nationalrat Alois Schroll. Kern streute nicht rote Nelken, sondern Rosen: „Günther wird mein beherzter Nachfolger.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.