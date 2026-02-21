Bürgermeister-Abschied nach 30 Jahren

Seit 30 Jahren führte Lisbeth Kern die Geschicke von Petzenkirchen im Bezirk Melk. Dass die Sozialdemokratin äußerst beliebt war, zeigte sich bei der Gemeinderatswahl Vorjahr. Denn da legte sie auf die satte Mehrheit noch einmal knapp fünf Prozent dazu. Ihr Amt übergibt sie mit einer Mehrheit von 61,6 Prozent. Dass Nachfolger Günther Sidl ein großes Erbe zu hüten hat, ist dem EU-Mandatar und jetzigem erstem Mann in der Gemeinde klar: „Lisbeth ist eine Legende! Ich werde in ihrem Sinne mein Allerbestes für die Bürger geben.“