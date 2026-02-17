„Krone zu Mittag“

Kindergärten vor Aus, Bablers Zukunft und Olympia

Krone zu Mittag
17.02.2026 13:51
0 Kommentare

Knallharte Konsequenzen im Wiener Kindergarten-Skandal: Die Stadt stoppt die Förderungen für acht Betreiber. 13 Standorte wackeln – hunderte Kinder brauchen nun neue Plätze. Und: Nach dem roten Machtkampf meldet sich SPÖ-Chef Andreas Babler erstmals zu Wort. Im „Krone“-Interview spricht er über Geschlossenheit und Erwartungen an den Parteitag. Außerdem alle Neuigkeiten zu den Olympischen Winterspielen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.

Folgen Sie uns auf