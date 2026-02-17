Kindergärten vor Aus, Bablers Zukunft und Olympia

Knallharte Konsequenzen im Wiener Kindergarten-Skandal: Die Stadt stoppt die Förderungen für acht Betreiber. 13 Standorte wackeln – hunderte Kinder brauchen nun neue Plätze. Und: Nach dem roten Machtkampf meldet sich SPÖ-Chef Andreas Babler erstmals zu Wort. Im „Krone“-Interview spricht er über Geschlossenheit und Erwartungen an den Parteitag. Außerdem alle Neuigkeiten zu den Olympischen Winterspielen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.