Wie das Bundesheer in NÖ zum „Job-Motor“ wird

Mehr als 200 Stellen offen

Bei dieser großen Zahl an Jobs ist klar, dass immer wieder Stellen zu vergeben sind. 200 bis 300 Jobs im Heeresdienst werden daher jährlich über das Arbeitsmarktservice (AMS) ausgeschrieben. Derzeit sind es 267, wie AMS-Chefin Sandra Kern bestätigt. Das Job-Spektrum reicht dabei vom Offiziersanwärter über Wachpersonal bis hin zu Elektrikern und Bautechnikern.