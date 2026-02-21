Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Personalsuche läuft

Wie das Bundesheer in NÖ zum „Job-Motor“ wird

Niederösterreich
21.02.2026 06:45
In Zivil oder in Uniform – das Bundesheer bietet eine Vielfalt an Jobs.
In Zivil oder in Uniform – das Bundesheer bietet eine Vielfalt an Jobs.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp HBF/Daniel Trippolt)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Ob in Uniform oder in Zivil – in den niederösterreichischen Kasernen gibt es 5000 Arbeitsplätze. Gesucht werden Offizieranwärter ebenso wie Elektriker.  Bei der Personalsuche rücken jetzt Bundesheer und Arbeitsmarktservice enger zusammen.

0 Kommentare

Das Bundesheer zählt im weiten Land zu den krisenfesten Arbeitgebern. 5000 Personen finden derzeit in den heimischen Kasernen Beschäftigung – rund ein Drittel davon „dient“ in zivilen Funktionen. „Zudem werden 40 Lehrlinge ausgebildet“, betont NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger.

Mehr als 200 Stellen offen
Bei dieser großen Zahl an Jobs ist klar, dass immer wieder Stellen zu vergeben sind. 200 bis 300 Jobs im Heeresdienst werden daher jährlich über das Arbeitsmarktservice (AMS) ausgeschrieben. Derzeit sind es 267, wie AMS-Chefin Sandra Kern bestätigt. Das Job-Spektrum reicht dabei vom Offiziersanwärter über Wachpersonal bis hin zu Elektrikern und Bautechnikern.

Heer und AMS kooperieren in NÖ: Kern, Kirschenhofer und Härtinger (v. li.)
Heer und AMS kooperieren in NÖ: Kern, Kirschenhofer und Härtinger (v. li.)(Bild: ÖBH)

Regionale Vermittlung 
„An 13 Standorten in Niederösterreich sucht das Herr derzeit Personal“, so Kern, daher werden in die Vermittlung künftig die regionalen AMS-Stellen stärker eingebunden. „Denn die Möglichkeit, beim Bundesheer beruflich neu durchzustarten, haben viele Arbeitssuchende gar nicht vor Augen“, weiß Erwin Kirschenhofer, AMS-Leiter in Krems aus Erfahrung: „Dabei sind die beruflichen Chancen beim Heer vielfältig.“

Mehr Rekruten, mehr Jobs
Und der Personalbedarf könnte in nächster Zukunft sogar noch steigen. „Das wird aber auch vom Ausgang der aktuellen Wehrdienstdebatte abhängen“, erklärt Brigadier Härtinger. Jedenfalls steht jetzt schon fest: Mehr Grundwehrdiener erfordern zwangsläufig mehr Personal – von der Ausbildung bis zur Verwaltung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.02.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
438.089 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
232.012 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.468 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1494 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1362 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf