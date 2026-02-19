Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufwendige Fotos

Spektakulär: Eisfall „Alice“ zieht in den Bann

Steiermark
19.02.2026 09:00
Der etwa 30 Meter hohe Turm aus Eis fasziniert.
Der etwa 30 Meter hohe Turm aus Eis fasziniert.(Bild: Toperczer)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Spektakuläre Bilder eines steirischen Fotografen: Heinz Toperczer stellte uns wunderschöne Aufnahmen vom Eisfall „Alice“ zur Verfügung. Hinter den Fotos steht ein Riesenaufwand. 

0 Kommentare

Wir schauen sie an und denken uns: „Wow!“ Das denkt sich der steirische Fotograf Heinz Toperczer, der mit sensationellen Bildern aus der ganzen Welt – vor allem unter Wasser – längst internationale Bekanntheit erlangt hat, vielleicht auch. Aber noch mehr denkt er wohl daran zurück, welcher Aufwand notwendig war, bis er solche Bilder überhaupt einfangen konnte.

„Ja, es war eisig kalt. Und das Ganze war richtig aufwendig“, schildert der steirische Fotokünstler die Aufnahmen aus Breitenau am Hochlantsch. Und zwar am Eisfall namens „Alice“, den Toperczer schon mehrfach in Szene setzte, „weil er mich immer wieder aufs Neue in den Bann zieht“.

Millimeterarbeit bei eisigen nächtlichen Temperaturen für das perfekte Foto.
Millimeterarbeit bei eisigen nächtlichen Temperaturen für das perfekte Foto.(Bild: Toperczer)

„Alice“ besteht aus zwei Teilen, die 18 und 23 Meter hoch sind und vor 25 Jahren von den engagierten Breitenauer Naturfreunden inszeniert und seither auch von diesen betreut werden.

Zitat Icon

Es war eisig kalt. Und das Ganze war richtig aufwendig.

Fotograf Heinz Toperczer 

Bild: Picasa

Hinter den imposanten Eiswänden wurde dafür ein Gerüst gebaut, auf dem sich der Eisaufbau gleichmäßig entwickeln kann, schildert Topercer. Für die Fotos mussten zehn Akkubaustrahler verteilt und auf ihre Wirkung getestet werden – „während ringsum teils menschengroße Eiszapfen in die Tiefe rasten“. Geschoße, die ein echtes Risiko für die Akteure darstellten.

Lesen Sie auch:
Spektakuläre Bilder liefert das Eisklettern in Breitenau.
Extremes Klettern
30-Meter-Turm aus Eis: „Viele geben schnell auf“
26.01.2025

Starke Blitze, die immer wieder durch die eisige Minuskälte ausfielen, klirrende Temperaturen. Aber für unsere Leser hat es sich gelohnt. Danke für die tollen Fotos! 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
19.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.458 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
143.397 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1569 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
681 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf