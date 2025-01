30-Meter-Turm aus Eis: „Viele geben schnell auf“

„Die Kraft ist das, was am schnellsten ausgeht. Ich habe in dieser Eiswand schon einige Kletterer erlebt, die nach wenigen Meter aufgeben mussten.“ Doch auch der geübteste Kletterer sollte sich vor der ersten Eis-Tour mit der ungewohnten Materie vertraut machen, „denn der Unterschied zwischen Felsen und Eis ist riesig und macht unsicher“.