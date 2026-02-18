25.000 neue Österreicher ++ Fastenmonat startet

Im vorigen Jahr haben etwa 25.000 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Auffällig ist, dass Wien den größten Zuwachs zu verzeichnen hat und das fast 10.000 Eingebürgerte keinen Wohnsitz in Österreich haben. Außerdem: Am heutigen Aschermittwoch, beginnt in Österreich die christliche Fastenzeit. Gleichzeitig, und das passiert selten, startet auch der Ramadan für Muslime. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.