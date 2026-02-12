Zivilcourage mit Folgen ++ Größter Hai ist zurück

In Wien wurde eine Künstlerin am Westbahnhof auf der Rolltreppe Opfer von Angriffen durch einen Mann aus Rumänien. Passanten griffen ein, doch die Situation eskalierte. Und: Ein echtes Meeresmonster ist zurück: Vor der US-Küste taucht der größte männliche Weiße Hai auf, der je vor Florida gesichtet wurde. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 12. Februar, mit Stefana Madjarov.