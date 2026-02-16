Machtverschiebung im Rathaus ++ Lawinenunglück

Überraschende Personalentscheidung im Wiener Rathaus: Bürgermeister Michael Ludwig stellt nach einer SPÖ-Sitzung die Stadtregierung neu auf. Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál verlässt ihren Posten, das zentrale Wohnbauressort wird neu vergeben. Und: Nach dem tödlichen Lawinenunglück am Stubaier Gletscher herrscht in Tirol große Betroffenheit. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 16. Februar, mit Stefana Madjarov.