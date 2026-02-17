13 Kindergärten vor dem Aus ++ Starlink-Chaos

Das Wiener Rathaus zieht nach dem Stadtrechnungshofbericht klare Konsequenzen: Acht Kindergartenbetreiber verlieren ihre städtische Förderung. Für die 760 betroffenen Kinder sorgt die Stadt nun dafür, dass sie nahtlos neue Betreuungsplätze bekommen und weiter gut versorgt sind. Und: Die Abschaltung des Satellitennetzwerks Starlink hat in den russischen Reihen offenbar für chaotische Zustände gesorgt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 17. Februar, mit Stefana Madjarov.