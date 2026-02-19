Womit NÖ-Weinköniginnen künftig gekrönt werden

Herz und Bodenhaftung, Fachwissen und Ausstrahlung – viele Voraussetzungen muss eine Weinkönigin in Niederösterreich mitbringen. Dafür wird sie mit edlem Gold geschmückt. In St. Pölten wurde jetzt die neue Krone der künftigen Hoheiten vorgestellt.
Um einen guten Wein zu keltern, bedarf es Können, Erfahrung und viel Handarbeit im Weingarten. Und somit hat der Weinbau viel mit der Goldschmiedkunst gemeinsam – denn auch hier ist jeder Arbeitsschritt entscheidend, sind Expertise, Präzision und sorgfältige Handarbeit nötig. „Diese Verbindung von Tradition, Qualität und Leidenschaft wollte sich sichtbar machen“, erklärt Goldschmiedin Ilse Schall bei der Präsentation der neuen Krone für Niederösterreichs Weinkönigin, die sie gefertigt hat.
Botschafterin für NÖ
„Unsere Weinkönigin ist Botschafterin für die vielen Winzerfamilien, die seit Generationen mit großem Einsatz und großer Leidenschaft unsere Heimat prägen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die neue Krone soll genau diese Wurzeln zum Ausdruck bringen – die enge Verbindung von Tradition, Handwerk und regionaler Identität. Eine Weinkönigin repräsentiert exzellente Weine und die Menschen dahinter, sie steht für Niederösterreich. „Und die neue Krone ist ein würdiges Zeichen für diese Aufgabe“, sagt die regierende Bundesweinkönigin Laura Hummel.
Im zweiten Jahr ihrer Amtszeit übernimmt die niederösterreichische Weinkönigin als Weinbotschafterin für ganz Österreich dann die Österreich-Krone.
Klaus Goldmann, Geschäftsführer von Wein-Niederösterreich
Suche nach Kandidatinnen
Übrigens: Mit der Präsentation der neuen Krone wurde auch die Suche nach deren nächster Trägerin gestartet. „Wir laden alle weinbegeisterten jungen Frauen ein, sich für die Regentschaft von 2026 bis 2028“ zu bewerben“, ruft Klaus Goldmann, Geschäftsführer von Wein-Niederösterreich zu reger Beteiligung auf. Gesucht werden Kandidatinnen mit fundiertem Weinwissen, Kommunikationsstärke und Begeisterung für das Weinland Niederösterreich. In der zweijährigen Amtszeit ist die Weinkönigin offizielle Repräsentantin des blau-gelben Rebensaftes im In- und Ausland. Bewerbungen an: www.weinniederoesterreich.at.
