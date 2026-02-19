Womit NÖ-Weinköniginnen künftig gekrönt werden

Um einen guten Wein zu keltern, bedarf es Können, Erfahrung und viel Handarbeit im Weingarten. Und somit hat der Weinbau viel mit der Goldschmiedkunst gemeinsam – denn auch hier ist jeder Arbeitsschritt entscheidend, sind Expertise, Präzision und sorgfältige Handarbeit nötig. „Diese Verbindung von Tradition, Qualität und Leidenschaft wollte sich sichtbar machen“, erklärt Goldschmiedin Ilse Schall bei der Präsentation der neuen Krone für Niederösterreichs Weinkönigin, die sie gefertigt hat.