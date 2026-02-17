Bei fatalem Überholmanöver gegen Lkw gekracht

Zum Unfall kam es kurz nach 8 Uhr. Die Frau und ihr Beifahrer (26) waren in Richtung Kufstein unterwegs, als es krachte. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stillstand.