Bei fatalem Überholmanöver gegen Lkw gekracht

Schrecksekunden am Dienstagmorgen auf der Brennerautobahn im Gemeindegebiet von Innsbruck: Eine 69-jährige Österreicherin setzte zum Überholen eines Sattelzuges an. Doch beim Wiedereinordnen streifte der Pkw mit dem Heck das Schwerfahrzeug. Ein Beifahrer wurde leicht verletzt.
Zum Unfall kam es kurz nach 8 Uhr. Die Frau und ihr Beifahrer (26) waren in Richtung Kufstein unterwegs, als es krachte. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur zum Stillstand.
Autobahn komplett gesperrt
Der 26-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde medizinisch versorgt. Am Fahrzeug der 69-Jährigen entstand Totalschaden. Die Folge: Die Brennerautobahn musste im Bereich der Unfallstelle bis 9 Uhr komplett gesperrt werden. Im Frühverkehr bildete sich rasch ein Stau.
