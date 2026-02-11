Rätsel um Familientragödie ++ Epsteins Haupterbin

Dienstagnachmittag wurden die Leichen einer 48-Jährigen und ihrem Sohn in einer Wohnung in Kitzbühel entdeckt. Die „Krone“ sprach mit Bürgermeister Klaus Winkler, der etwas Einblick in das Leben der Frau und seine eigene Gefühlswelt gibt. Außerdem: Kurz vor seinem Tod änderte Jeffrey Epstein sein Testament. Eine Zahnärztin aus Belarus soll fast alles erben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.