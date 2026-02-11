Wie hole ich mir Geld von der Finanz zurück?

Wer seine Arbeitnehmerveranlagung plant, dem seien die Steuerspartage der Arbeiterkammer sehr empfohlen, bei denen es wertvolle Unterstützung von AK-Fachleuten gibt, wie Bernhard Koller, Experte für Steuerfragen, unseren Lesern und Leserinnen rät.
Jeder Euro zählt, denn die Teuerung reißt nach wie vor tiefe Löcher in die Haushaltsbudgets. Eine gute Möglichkeit, an Geld zu kommen ist, zu viel gezahlte Lohnsteuer vom Staat zurück zu holen.
Durch die Arbeitnehmerveranlagung – oft als Steuerausgleich bezeichnet – wird die Lohnsteuer eines Jahres neu berechnet. Dadurch können wirtschaftliche Belastungen steuermindernd berücksichtigt werden, etwa der Familienbonus Plus für Kinder, ärztliche Behandlungen, Arbeitspendeln oder auch berufliche Aufwendungen.
In den meisten Fällen ergeben sich Steuergutschriften.
AK-Fachleute unterstützen
Bei den AK-Steuerspartagen, die bis Anfang April 2026 in allen steirischen Bezirken stattfinden, helfen Fachleute der Arbeiterkammer beim Beantragen der Arbeitnehmerveranlagung. Wichtig ist, dass die ID Austria oder die 2-Faktor-Authentifizierung vorhanden ist, denn das bisherige Anmeldeverfahren auf FinanzOnline funktioniert nicht mehr. In diesen Fällen kann die Veranlagung gemeinsam durchgegangen werden und es ist auch eine Vorberechnung möglich.
Diese 20 Minuten lange Beratung lohnt sich auf jeden Fall. Die Anmeldung zu den Steuerspartagen erfolgt telefonisch unter 05 7799-2507.
