Wie hole ich mir Geld von der Finanz zurück?

AK-Fachleute unterstützen

Bei den AK-Steuerspartagen, die bis Anfang April 2026 in allen steirischen Bezirken stattfinden, helfen Fachleute der Arbeiterkammer beim Beantragen der Arbeitnehmerveranlagung. Wichtig ist, dass die ID Austria oder die 2-Faktor-Authentifizierung vorhanden ist, denn das bisherige Anmeldeverfahren auf FinanzOnline funktioniert nicht mehr. In diesen Fällen kann die Veranlagung gemeinsam durchgegangen werden und es ist auch eine Vorberechnung möglich.