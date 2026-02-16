Mega Finanzbetrug und „Waltraud“ ist wieder Walter

Der niederösterreichischen Polizei ist gemeinsam mit dem Bund ein bedeutender Schlag gegen eine kriminelle „Schockanruf“-Bande gelungen. Die Täter verursachten einen Gesamtschaden von 4,8 Millionen Euro. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gibt dazu Details in einer Pressekonferenz bekannt. Und: Die Causa „Waltraud“ hat monatelang für Schlagzeilen und heftige Debatten gesorgt. Nun liegt ein neuer Bescheid des Wiener Magistrats vor – und der bringt eine entscheidende Wende. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.