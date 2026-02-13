Familiäre Pflege, Logen-Gerangel und Louvre-Eklat

Der Opernball begeisterte mit Hollywood-Star Sharon Stone und emotionalen Momenten. Wir haben alle Highlights. UND: Wir haben mit Nicole Draxler von „Alles Clara“ über die wachsenden Herausforderungen in der familiären Pflege gesprochen. Dabei ging es um die enorme Belastung für pflegende Angehörige – insbesondere für Frauen und zunehmend auch für Kinder und Jugendliche. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.