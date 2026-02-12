Keine Kern-Kandidatur und Flirten am Opernball?

Doch keine Kampfansage an Andreas Babler: Ex-Kanzler Christian Kern verzichtet auf eine Kandidatur beim SPÖ-Parteitag. Alle Details hören Sie bei uns! Außerdem. Heute hebt sich der Vorhang für das 68. Wiener Staatsgewalze. Bei der Generalprobe gestern wurde noch einmal jeder Schritt perfektioniert. Außerdem: Micaela Schäfer und FM Stöckl im Talk vor dem Ball der Bälle. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.