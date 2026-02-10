ICE-Agenten in Wien ++ Macrons Forderung an EU

Amerikanische ICE-Agenten, berüchtigt für ihre teils harten Einsätze, sind auch in Wien aktiv. Unter dem Motto „Kriminalität stoppt nicht an unseren Grenzen“ betreibt die US-Behörde mitten in der Stadt eine Außenstelle. Und: Europa muss eigenständiger werden, fordert Frankreichs Präsident Macron – sonst, so warnt er, könnte die EU in fünf Jahren an Einfluss verlieren. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 10. Februar, mit Stefana Madjarov.