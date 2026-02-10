Krone.tv-News-Show

ICE-Agenten in Wien ++ Macrons Forderung an EU

10.02.2026 18:15
Amerikanische ICE-Agenten, berüchtigt für ihre teils harten Einsätze, sind auch in Wien aktiv. Unter dem Motto „Kriminalität stoppt nicht an unseren Grenzen“ betreibt die US-Behörde mitten in der Stadt eine Außenstelle. Und: Europa muss eigenständiger werden, fordert Frankreichs Präsident Macron – sonst, so warnt er, könnte die EU in fünf Jahren an Einfluss verlieren. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 10. Februar, mit Stefana Madjarov.

Folgen Sie uns auf