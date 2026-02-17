Vorteilswelt
Dorf-Berühmtheiten

Kein Promi, kein Politiker – aber alle kennen ihn

Tirol
17.02.2026 15:00
Als junger Bursche war Othmar Egger für den Nachschub auf der Schlickeralm zuständig.
Als junger Bursche war Othmar Egger für den Nachschub auf der Schlickeralm zuständig.(Bild: Archiv Egger)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Die Welt war früher kleiner als heute. Im eigenen Dorf oder im Stadt-Grätzl spielte sich das Leben ab. Und dort wie da gab es Menschen, die jeder kannte. Der Stubaitaler Othmar Egger ist so eine Dorf-Berühmtheit. Er steht für die, die unsere kleine Welt am Laufen halten. 

Sie waren Postler, Lieferant, Viehhändler, Greißlerin oder Hüttenwirtin. Die Menschen, die früher in einer Region fast alle kannten. Keine Prominenten, keine Politiker, aber doch so immens wichtige Persönlichkeiten und nicht selten Originale.

Die Liebe zu den Tieren war Othmar Egger offenbar in die Wiege gelegt worden.
Die Liebe zu den Tieren war Othmar Egger offenbar in die Wiege gelegt worden.(Bild: Archiv Egger)
Auch bei viel Schnee machte sich der Stubaier mit Pferd „Krona“ auf den Weg.
Auch bei viel Schnee machte sich der Stubaier mit Pferd „Krona“ auf den Weg.(Bild: Archiv Egger)

Vom Hausburschen zum Postler
So wie Othmar Egger aus Fulpmes im Stubaital. Der heute 85-Jährige war als junger Mann jahrelang als Hausbursche bei der Schlickeralm beschäftigt. Mit seinem treuen Pferd „Krona“ rückte er bei jedem Wetter aus, um Lebensmittel und Getränke auf die Alm zu bringen. Der fleißig junge Mann heuerte später bei der Post an. Als Briefträger war er 30 Jahre lang in Fulpmes unterwegs und brachte den Familien die Post ins Haus. Wie wir erfahren haben, war Othmar Egger für seine freundliche und hilfsbereite Art bekannt und beliebt.

Später wurde Othmar Egger Briefträger und ging Jahrzehnte von Haus zu Haus.
Später wurde Othmar Egger Briefträger und ging Jahrzehnte von Haus zu Haus.(Bild: Archiv Egger)

Es sind Geschichten wie diese, die es wert sind, erzählt zu werden. Geschichten von einfachen Menschen, die so wichtige Beiträge zum Gelingen einer Gesellschaft leisten. Geschichten, die das Leben schreibt.

Tirol
17.02.2026 15:00
Tirol

