Kein Promi, kein Politiker – aber alle kennen ihn

Vom Hausburschen zum Postler

So wie Othmar Egger aus Fulpmes im Stubaital. Der heute 85-Jährige war als junger Mann jahrelang als Hausbursche bei der Schlickeralm beschäftigt. Mit seinem treuen Pferd „Krona“ rückte er bei jedem Wetter aus, um Lebensmittel und Getränke auf die Alm zu bringen. Der fleißig junge Mann heuerte später bei der Post an. Als Briefträger war er 30 Jahre lang in Fulpmes unterwegs und brachte den Familien die Post ins Haus. Wie wir erfahren haben, war Othmar Egger für seine freundliche und hilfsbereite Art bekannt und beliebt.