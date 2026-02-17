Kein Promi, kein Politiker – aber alle kennen ihn

Die Welt war früher kleiner als heute. Im eigenen Dorf oder im Stadt-Grätzl spielte sich das Leben ab. Und dort wie da gab es Menschen, die jeder kannte. Der Stubaitaler Othmar Egger ist so eine Dorf-Berühmtheit. Er steht für die, die unsere kleine Welt am Laufen halten.
Sie waren Postler, Lieferant, Viehhändler, Greißlerin oder Hüttenwirtin. Die Menschen, die früher in einer Region fast alle kannten. Keine Prominenten, keine Politiker, aber doch so immens wichtige Persönlichkeiten und nicht selten Originale.
Vom Hausburschen zum Postler
So wie Othmar Egger aus Fulpmes im Stubaital. Der heute 85-Jährige war als junger Mann jahrelang als Hausbursche bei der Schlickeralm beschäftigt. Mit seinem treuen Pferd „Krona“ rückte er bei jedem Wetter aus, um Lebensmittel und Getränke auf die Alm zu bringen. Der fleißig junge Mann heuerte später bei der Post an. Als Briefträger war er 30 Jahre lang in Fulpmes unterwegs und brachte den Familien die Post ins Haus. Wie wir erfahren haben, war Othmar Egger für seine freundliche und hilfsbereite Art bekannt und beliebt.
Es sind Geschichten wie diese, die es wert sind, erzählt zu werden. Geschichten von einfachen Menschen, die so wichtige Beiträge zum Gelingen einer Gesellschaft leisten. Geschichten, die das Leben schreibt.
