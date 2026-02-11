ÖVP-Klubchef vor Gericht, Vogelgrippe und Chanel

Ab heutigen Mittwoch steht ÖVP-Klubobmann August Wöginger erneut im Rampenlicht der Justiz: Im Landesgericht Linz beginnt die Fortsetzung seines Amtsmissbrauchsprozesses. Und: Österreich setzt auf Tierwohl und trotzdem landen Käfigeier auf unseren Tellern. Versteckt in Lebensmitteln aus Drittstaaten wie der Ukraine sorgt die Vogelgrippe zusätzlich für Druck am Markt. Außerdem: Eine geheimnisvolle Großspenderin überlässt der Volkshilfe Wien Tausende Designerstücke- von Prada bis hin zu Chanel und das alles für den guten Zweck. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.