Ehemals Greißlerladen:

Weinviertler Bäcker erobert Wien mit Brot im Sturm

Niederösterreich
16.02.2026 13:00
Familie Öfferl in der modernen Bäckerei im Weinviertel. Von dort aus werden momentan acht und ...
Familie Öfferl in der modernen Bäckerei im Weinviertel. Von dort aus werden momentan acht und bald schon11 Filialen in Wien beliefert.(Bild: Krone KREATIV/Michael Reidinger)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Eine riesige Flotte an Lieferwagen setzt sich tagtäglich in Bewegung: Neun Sorten rein biologisch hergestellte Brote: Dass eine der beliebtesten Bäckereien der Bundeshauptstadt in einem kleinen Weinviertler Ort seine Wurzeln hat, ist Ergebnis bester Zutaten – und der Erfolg brauchte seine Zeit und ein wohl überlegtes Konzept.



An die „Frauenbäckerei“ seiner Mutter kann sich Georg Öfferl noch gut erinnern. Sie entstand aus einer Bäckerei 1968, die der Großvater des 35-Jährigen in diesem Jahr übernommen hatte. Zu dieser Zeit war noch Bedarf, zusätzlich eine Greißlerei zu betreiben. Doch der Siegeszug der Supermarkt-Ketten brachte das bekannte kleine Kaufhaus mit den Jahrzehnten leider in Schwierigkeiten. 

Nach Greißlerei-Schließung musste ein neues Konzept her
Schließlich begann Öfferl, vom 450-Seelen-Dorf Gaubitsch im Bezirk Mistelbach aus einen Siegeszug in Wien anzutreten: „Das Greißlersterben war stark. Dass wir ziemlich plötzlich sozusagen mit dem Rücken zur Wand standen, hat mich aber Gott sei Dank irgendwie beflügelt“, so Öfferl. „Ich habe mich viel mit Ernährung beschäftigt und Mischungen immer wieder verändert“, erzählt er vom Werdegang seiner nunmehrigen Bäckerei-Kette. Wichtig war ihm immer, dass die Zutaten aus biologischer Herkunft stammen. „Und das mussten nicht immer große regionale Player sein – Cousin Luki war mir da eine große Stütze, gezielt Lieferanten auszuwählen. Wobei – zu dieser Zeit war „Bio“ noch eher ein Nischenmarkt: „Die Strategie, nur Biozutaten zu verwenden, wurde anfangs belächelt – das ,kauft dir keiner ab´ hieß es unter anderem.“

Zitat Icon

Wir glauben an einen natürlichen Reifeprozess. Dafür braucht unser Teig vor allem eines: Zeit. Und die geben wir ihm.

Georg Öfferl

Bild: MICHAEL REIDINGER

„Kunden bezahlen für Qualität und Geschmack gerne mehr“
Heute fahren Lieferwagen zu acht Filialen in Wien – wo es nicht selten passiert, dass Kunden bereits Schlange stehen. Mit dem Slogan „Brote mit Charakter aus Natursauerteig“ hatte man den Durchbruch von der Wiener City aus geschafft: „Gleich in der Wollzeile zu beginnen war gut, die Mundpropaganda sehr positiv“, erinnert sich Öfferl.

Expansion mit weiteren drei Filialen
Das Motto, auf Qualität zu setzen, geht weiter auf: „Bis August kommen drei Filialen dazu.“ Dass man preislich über dem Durchschnitt liegt, nehmen die Kunden im Wortsinn in Kauf. In der Gründerverkaufsstelle gelten niedrigere Preise: „Unser Ursprungsort ist uns ein großes Anliegen. Am Standort in Gaubitsch verkaufen wir noch ohne Zuschläge, etwa für Transport.“ 

Niederösterreich
16.02.2026 13:00
Niederösterreich

