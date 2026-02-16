Weinviertler Bäcker erobert Wien mit Brot im Sturm

Nach Greißlerei-Schließung musste ein neues Konzept her

Schließlich begann Öfferl, vom 450-Seelen-Dorf Gaubitsch im Bezirk Mistelbach aus einen Siegeszug in Wien anzutreten: „Das Greißlersterben war stark. Dass wir ziemlich plötzlich sozusagen mit dem Rücken zur Wand standen, hat mich aber Gott sei Dank irgendwie beflügelt“, so Öfferl. „Ich habe mich viel mit Ernährung beschäftigt und Mischungen immer wieder verändert“, erzählt er vom Werdegang seiner nunmehrigen Bäckerei-Kette. Wichtig war ihm immer, dass die Zutaten aus biologischer Herkunft stammen. „Und das mussten nicht immer große regionale Player sein – Cousin Luki war mir da eine große Stütze, gezielt Lieferanten auszuwählen. Wobei – zu dieser Zeit war „Bio“ noch eher ein Nischenmarkt: „Die Strategie, nur Biozutaten zu verwenden, wurde anfangs belächelt – das ,kauft dir keiner ab´ hieß es unter anderem.“