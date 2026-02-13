Streit auf Straße: Steirer über den Fuß gefahren

Fahrerflucht beging am Freitag im oststeirischen Gleisdorf ein Autolenker, nachdem er einem Mann über den Fuß gefahren war und ihn verletzt hatte. Dieser hatte den Fahrer nach einer Vorrangverletzung zur Rede stellen wollen.
Der Vorfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr in Gleisdorf. Ausgangspunkt war das rücksichtslose Verhalten eines SUV-Fahrers. Dieser fuhr auf der Schillerstraße (B65) trotz Rotlichts in eine Kreuzung ein und nahm einem 57-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der gerade einbiegen wollte, den Vorrang.
Bei der nächsten Kreuzung mit der Gartengasse mussten beide Pkw wegen einer weiteren roten Ampel anhalten. Der 57-Jährige stieg daher aus seinem Auto aus und wollte den SUV-Lenker zur Rede stellen. Er klopfte laut Polizei mit Nachdruck an die Seitenscheibe, um seinen Unmut kund zu tun.
Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der SUV-Fahrer los und dabei dem 57-Jährigen über den linken Fuß. Dieser stürzte und verletzte sich – er verweigerte aber eine Fahrt ins Krankenhaus.
Die Polizei sucht nun Hinweise zur Identität des SUV-Lenkers. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Range Rover handeln.
Hinweise an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter der Nummer 059133/6264.
