ICE in Wien, Lehrlingskrise und Wirbel um Beamtin

Amerikanische Agenten mitten in Wien? Unter dem Motto „Kriminalität stoppt nicht an unseren Grenzen“ ist die US-Behörde ICE auch bei uns aktiv. Und: Die Lehrlingsausbildung in Österreich steckt in der Krise – Experten warnen: Wenn der Abwärtstrend anhält, droht ein Fachkräftemangel für die heimische Wirtschaft. Außerdem: Eine hochrangige Beamtin sorgt mit ihrem Auftritt bei einem Fetischball für Aufsehen und wirft die Frage auf, wie weit private Freiheit im öffentlichen Dienst gehen darf. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.
