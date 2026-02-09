Lebenslang für Eltern von Elias ++ Mord in Wels

Der Prozess um den zu Tode gequälten dreijährigen Elias hat am Montag am Landesgericht Innsbruck selbst erfahrene Prozessbeobachter erschüttert. Und: In Wels sorgt ein besonders verstörender Fall für Entsetzen. Ein 51-jähriger Mann soll seine 19-jährige Tochter getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen haben. Das sind unter anderem die Themen bei den „Krone News“, am 9. Februar, mit Stefana Madjarov.