Wirtshaus-Institution geht zurück zu den Wurzeln

Seit der Eröffnung 1902 blickt die Institution auf eine bewegte Geschichte zurück, was sich auch im Namen widerspiegelt: Als „Stadt Restaurant Göss“ gestartet, hieß es bald „Gößer’s Bierhaus“. Zunächst war es nur eine Handvoll Tische beim heutigen Haupteingang, nach und nach kamen Räumlichkeiten dazu. Erst im Vorjahr erweiterte Boss Robert Grossauer wieder um 20 Sitzplätze auf nun 470.