30 Heller das Krügerl

Wirtshaus-Institution geht zurück zu den Wurzeln

Steiermark
12.02.2026 15:30
Chef-Zapfer Erich Ovsonka mit Hausherr Grossauer (li.): Das Duo hat die letzten 20 Jahre in der ...
Chef-Zapfer Erich Ovsonka mit Hausherr Grossauer (li.): Das Duo hat die letzten 20 Jahre in der Grazer Neutorgasse mitgeprägt.(Bild: Krone KREATIV/Tina Szabo/Gösser Bräu, Archiv Kubinzky)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

30 Heller für das Krügerl: So viel musste man 1902 im Grazer Gösser Bräu hinlegen. Ähnliche Preise gibt es kurzfristig wieder – mit der Betonung auf kurzfristig.

Nach 20 Jahren Grossauer-Ägide im Vorjahr zaubert man auch heuer wieder ein Jubiläum aus dem Hut: Ins 125. Jahr geht das laut Eigendarstellung bekannteste Wirtshaus der Steiermark, das Gösser Bräu in Graz.

Seit der Eröffnung 1902 blickt die Institution auf eine bewegte Geschichte zurück, was sich auch im Namen widerspiegelt: Als „Stadt Restaurant Göss“ gestartet, hieß es bald „Gößer’s Bierhaus“. Zunächst war es nur eine Handvoll Tische beim heutigen Haupteingang, nach und nach kamen Räumlichkeiten dazu. Erst im Vorjahr erweiterte Boss Robert Grossauer wieder um 20 Sitzplätze auf nun 470.

Zum Jubiläum kramte das Team im Fotoarchiv.
Zum Jubiläum kramte das Team im Fotoarchiv.(Bild: Archiv Kubinzky)
(Bild: Archiv Kubinzky)
(Bild: Archiv Kubinzky)
(Bild: Archiv Kubinzky)
(Bild: Archiv Kubinzky)

Austausch mit „Patriarchin“ Erika
Auch die Wirtsleute gaben sich im Lauf der Zeit die Klinke in die Hand. Besondere Fußstapfen hinterließ Rekordwirtin Erika Wagner, die, früh verwitwet, den Betrieb „bestimmt 30 Jahre lang führte und zur respektierten Patriarchin wurde“, schmunzelt Grossauer. Auch heute noch sehe sie immer wieder nach dem Rechten. In den 90er-Jahren übergab sie an ihren Schwiegersohn, 2005 übernahm Grossauer das Ruder.

Hausherr Robert Grossauer (re.) mit dem längst dienenden Mitarbeiter Erich.
Im Annus mirabilis besinnt man sich der Gegebenheiten von 1902, als ein Krügerl 30 Heller kostete – das Team rechnet das mit 1,50 Euro um. Diesen Preis gibt es in der Woche nach den Semesterferien täglich eine halbe Stunde lang – Schlag 19.02 Uhr von der Gösser-Glocke eingeläutet.

Nach dem Jubiläumsjahr kann sich Grossauer vorstellen, den Neutorgassen-Rekord von Frau Erika ins Visier zu nehmen: „Der Standort hat mich viel lernen lassen und hat auch viele Fehler verziehen ...“

Steiermark

