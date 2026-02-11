Nach schwerem Skiunfall sucht Polizei nun Zeugen

Erneut kam es am Mittwoch zu Unfällen auf Tirols Pisten. Schlimm erwischte es dabei einen polnischen Urlauber am Pitztaler Gletscher. Weil der Hergang unklar ist, werden Zeugen gesucht.
Gegen 10.35 Uhr kam der 49-jähriger polnischer Schifahrer am Pitztaler Gletscher auf der Roten Piste Nr. 36 aus bisher unbekanntem Grund über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Schneewall.
Zufällig kam Pistenretter vorbei
Dabei zog sich der Mann schwere Rückenverletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen zufällig vorbeikommenden Pistenretter mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Zeugen des Unfalles werden aufgrund des bisher noch unklaren Unfallherganges ersucht, sich bei der Polizei Wenns (Tel. 059133/7109) zu melden.
