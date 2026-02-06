Mordversuch in Wien ++ Pflegebedürftiger bestohlen

In Wien kam es zu einem schweren Gewaltverbrechen: Eine junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie über mehrere Tage festgehalten, misshandelt und möglicherweise sexuell missbraucht wurde. Und: In Vorarlberg wurde ein 93-jähriger Pflegebedürftiger Opfer eines dreisten Diebstahls: Eine Frau aus Ungarn entwendete 400 Euro und wollte mit der Beute fliehen. Das sind unter anderem die Themen bei „Krone News“, mit Stefana Madjarov.