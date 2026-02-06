Mordversuch in Wien, Iran und USA verhandeln

Mordversuch in Wien: Eine junge Frau wurde am Donnerstag in Wien mit massiven Verletzungen aufgefunden. Sie dürfte über einen längeren Zeitraum in ihrer Wohnung festgehalten, gequält und womöglich auch vergewaltigt worden sein. UND: Trotz wachsender Spannungen verhandeln am Freitag die USA und der Iran im Oman. Wie ernst dieser diplomatische Anlauf ist, erklärt Nahost-Experten Walter Posch. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.