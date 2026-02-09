Waffenbesitz-Debatte, Bad Bunny beim Super Bowl

Nach der Bluttat von Lengau wird über Konsequenzen diskutiert: Ein 82-jähriger Mann hatte seine Enkelin mit einer legal besessenen Waffe angeschossen. Nun soll geprüft werden, ob der Waffenbesitz in betreuten Wohnformen künftig strenger geregelt werden muss. UND: Als erster Latin-Solokünstler singt Bad Bunny bei der Super-Bowl-Halbzeitshow ausschließlich auf Spanisch. Das sorgt in den ohnehin gespaltenen USA für hitzige Debatten und auch US-Präsident Donald Trump zeigt sich wenig erfreut. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.