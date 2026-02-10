Autor: „80 Prozent sind mittlerweile integriert“

Integration prägt das Zusammenleben in Österreich. In Oberösterreich leben über 280.000 Menschen aus 172 Ländern. Die neue Hausordnung mit 13 Punkten soll Orientierung geben. Doch wie wirksam sind die Regeln? Und wie geht man mit Hasspredigern um? Darüber diskutieren bei Tanja Pfaffeneder Integrationsministerin Claudia Bauer, Sozial- und Integrationslandesrat aus Oberösterreich Christian Dörfel sowie Autor Stefan Kaltenbrunner.