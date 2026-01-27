„Die SPÖ ist Österreichs Selbstfindungspartei“

Nach der klaren Niederlage der SPÖ bei der Gemeinderatswahl in St. Pölten (NÖ) steht die Partei vor grundlegenden Fragen. Wie tief sitzt die Krise – und welche Rolle spielt die Bundespartei? Im „CLUB 3“ bei Tanja Pfaffeneder analysieren SPÖ-Landesgeschäftsführer aus Niederösterreich Wolfgang Zwander, Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD) und „Krone“-Innenpolitikjournalist Niko Frings die Lage der Sozialdemokratie.