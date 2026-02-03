Arsenovic: „Cannabis soll legalisiert werden!“

Rauchen wird teurer, strenger reguliert – und für manche Produkte könnte bald Schluss sein: Ab Juli gelten in Österreich neue Regeln für Zigaretten, Nikotinprodukte und Tabak zum Erhitzen. Aber auch Cannabis ist längst Teil der gesellschaftlichen Realität. Der Verkauf von Cannabisprodukten soll nun massiv eingeschränkt werden. Bei Tanja Pfaffeneder nehmen Platz: Klaus Hübner (Obmann Österreichischer Cannabis-Bundesverband), Hans Arsenovic (Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien) & Andreas Schiefer (Vertreter der Trafikanten).
