Pfarrer stirbt während Messe ++ Babymilch-Skandal

Während der Sonntagsmesse und vor den Augen der Kirchgänger brach der beliebte Pfarrer Raimund Beisteiner plötzlich zusammen. Für ihn gab es keine Rettung mehr, er starb noch in der Kirche. Außerdem: Danone zieht mehrere Babynahrungs-Produkte aus dem Verkehr. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.