Social-Media Verbot, Babyleichen-Fall und „UFOs“

Eine aktuelle Umfrage bringt Bewegung in die Debatte um eine Altersgrenze für soziale Netzwerke. Demnach spricht sich eine klare Mehrheit der Österreicher für strengere Vorschriften aus – politisch herrscht jedoch weiterhin Uneinigkeit. Und: Ein ungewöhnliches Gutachten bringt neue Bewegung in einen erschütternden Fall. Außerdem: In einem geheimen Restaurant schweben plötzlich UFOs über die Köpfe der Gäste und bringen das Essen direkt an den Tisch. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.