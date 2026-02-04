Schaffner getötet ++ Prozess gegen Marius Hoiby

Der Gewaltexzess in einer Bahn in Deutschland hat für einen 36-jährigen Schaffner ein tödliches Ende genommen. Außerdem: In Oslo steht seit Dienstag Marius Borg Hoiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, vor Gericht. Angeklagt ist er wegen Vergewaltigungsvorwürfen, Körperverletzung und Drogendelikten. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.