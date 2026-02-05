Opernball-Fieber: Hier holt sich Wien seinen Frack

Ein Opernball-Einlass ohne Frack? Unmöglich. Wer auch heuer auf den Opernball gehen will, muss sich der Kleiderordnung fügen: Damen in bodenlangen Kleidern, Herren im schwarzen Frack mit weißer Fliege. Einen Frack kaufen? Für viele viel zu teuer für ein Stück Stoff, das oft nur eine Nacht glänzt. Die günstigere Lösung: der Kostümverleih. Doch worauf sollte man achten, welche Maße sind entscheidend und wann muss man sich rechtzeitig darum kümmern? Die Antworten gibt’s im Video.
