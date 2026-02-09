Kärntner Langläufer zum 39. Mal beim Dolomitenlauf

Im Jahr 1978 stand der Veldener Herbert Hafner zum ersten Mal am Start des traditionellen Dolomitenlaufes in Lienz. Zuletzt nahm der Ausdauersportler am 17. Jänner das Rennen über 21 Kilometer Freistil in Obertilliach in Angriff. Für den 68-Jährigen war es der mittlerweile 39. Start bei dem traditionellen Volkslauf in Osttirol – und wieder einmal konnte Hafner seine starke Form und langjährige Konstanz bei Langlaufbewerben beweisen.