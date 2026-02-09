Kärntner Langläufer zum 39. Mal beim Dolomitenlauf

Mit 68 Jahren ist der Veldener Herbert Hafner noch immer erfolgreich auf den Loipen unterwegs. Zuletzt stand er in Planica am Start. Beim Osttiroler Dolomitenlauf könnte er bald ein Jubiläum feiern.
Im Jahr 1978 stand der Veldener Herbert Hafner zum ersten Mal am Start des traditionellen Dolomitenlaufes in Lienz. Zuletzt nahm der Ausdauersportler am 17. Jänner das Rennen über 21 Kilometer Freistil in Obertilliach in Angriff. Für den 68-Jährigen war es der mittlerweile 39. Start bei dem traditionellen Volkslauf in Osttirol – und wieder einmal konnte Hafner seine starke Form und langjährige Konstanz bei Langlaufbewerben beweisen.
Volkslauf mit 1200 Teilnehmern
In seiner Altersklasse konnte sich Hafner den Sieg sichern und erreichte in der Gesamtwertung auf einer selektiven Strecke den achten Platz in der Masterklasse. Damit wurde er drittbester Österreicher in seiner Klasse. Der Dolomitenlauf zählt zu den traditionellen Volksläufen. Insgesamt waren 1200 Teilnehmer aus 34 Nationen mit dabei.
Nicht einmal einen Monat später, am 1. Februar, hat Hafner dann beim internationalen Ski-Marathon im slowenischen Planica teilgenommen und lieferte erneut einen beachtlichen Erfolg. Hier konnte sich der Ausdauersportler den Sieg in seiner Altersklasse sichern und in der Gesamtwertung den 25. Rang erreichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.