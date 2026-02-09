Vorteilswelt
Das Jubiläum lockt

Kärntner Langläufer zum 39. Mal beim Dolomitenlauf

Kärnten
09.02.2026 16:00
Das Herz von Herbert Hafner schlägt für den Langlaufsport
Das Herz von Herbert Hafner schlägt für den Langlaufsport(Bild: Hafner)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Mit 68 Jahren ist der Veldener Herbert Hafner noch immer erfolgreich auf den Loipen unterwegs. Zuletzt stand er in Planica am Start. Beim Osttiroler Dolomitenlauf könnte er bald ein Jubiläum feiern.

Im Jahr 1978 stand der Veldener Herbert Hafner zum ersten Mal am Start des traditionellen Dolomitenlaufes in Lienz. Zuletzt nahm der Ausdauersportler am 17. Jänner das Rennen über 21 Kilometer Freistil in Obertilliach in Angriff. Für den 68-Jährigen war es der mittlerweile 39. Start bei dem traditionellen Volkslauf in Osttirol – und wieder einmal konnte Hafner seine starke Form und langjährige Konstanz bei Langlaufbewerben beweisen.

Volkslauf mit 1200 Teilnehmern
In seiner Altersklasse konnte sich Hafner den Sieg sichern und erreichte in der Gesamtwertung auf einer selektiven Strecke den achten Platz in der Masterklasse. Damit wurde er drittbester Österreicher in seiner Klasse. Der Dolomitenlauf zählt zu den traditionellen Volksläufen. Insgesamt waren 1200 Teilnehmer aus 34 Nationen mit dabei.

Nicht einmal einen Monat später, am 1. Februar, hat Hafner dann beim internationalen Ski-Marathon im slowenischen Planica teilgenommen und lieferte erneut einen beachtlichen Erfolg. Hier konnte sich der Ausdauersportler den Sieg in seiner Altersklasse sichern und in der Gesamtwertung den 25. Rang erreichen.

Kärnten

