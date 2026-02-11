Krapfentest: Das sind die Geheimnisse der Sieger

2. Platz: Freilandeier und Arbeit mit viel Herz

Julius Kern heißt der Seniorchef, „so hat mein Vater schon geheißen und so heißt auch mein Sohn“, schmunzelt er. Auf Tradition wird auch bei den Rezepten gesetzt: „Das für die Krapfen haben wir schon von meinem Vater übernommen und immer wieder verfeiert. Mehr Butter dazu, Freilandeier, Marmelade aus einem kleinen Osttiroler Unternehmen, das ein Familienbetrieb ist wie wir und keine Industrie.“