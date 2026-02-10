Gesundheit: Nicht jeder soll sein Süppchen kochen!

Digitalisierung als Schlüssel zur Entlastung

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich. Moderne digitale Systeme sollen nicht zusätzliche Belastung erzeugen, sondern spürbare Entlastung bringen. „In der Versorgung muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Es braucht Zeit zum Zuhören und zum Dasein“, so Kornhäusl. „Diese Zeit wollen wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurückgeben.“ Hagele ergänzte: „Wir müssen Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte von überbordender Bürokratie und unnötiger Dokumentation befreien.“ Zusammenfassendes Fazit: Nicht jeder soll sein eigenes Süppchen kochen, sondern die Länder sollen enger zusammenarbeiten.