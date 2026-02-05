Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Unerträgliche Machtspiele auf Kosten der Bürger

Tirol
05.02.2026 18:30
(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Claus Meinert
Von Claus Meinert

In Tirol zeigt sich einmal mehr eindrücklich, wie sich Institutionen, die eigentlich im Interesse der Bevölkerung zusammenarbeiten sollten, stattdessen oft gegenseitig blockieren. Ärztekammer und Österreichische Gesundheitskasse wirken weniger wie Partner im Gesundheitswesen, sondern eher wie Kontrahenten, deren Streitigkeiten auf Kosten der Bürger ausgetragen werden, findet Claus Meinert, Chef der „Tiroler Krone“.

Fällt Ihnen ein Projekt ein, bei dem Ärztekammer und Österreichische Gesundheitskasse gemeinsame Sache zum Wohle ihrer Kunden in Tirol gemacht haben? Mir auch nach langem Nachdenken nicht.

Eher Gegenteiliges. Dass sich diese Einrichtungen gefühlt dauerhaft bekämpfen. Sagt Ä, die Ärztekammer, das, kommt von Ö, der ÖGK, meist das Gegenteil. Scheitert ein Projekt, trägt jeweils der andere Schuld. Statt miteinander Kräfte zu bündeln und das in vielerlei Hinsicht im Argen liegende Gesundheitssystem zukunftsfit zu machen, wird gegeneinander ausgespielt, aufgehetzt und angeschwärzt. Alles im wahrsten Wortsinn auf Kosten der Bürger, die zwar brav einzahlen dürfen, im Gegenzug aber immer weniger Leistung erhalten.

Keine Bündelung von Stärken
Man hat das Gefühl, dass es primär um die Absicherung von Pfründen geht und nicht um die Bündelung von Stärken und eine Partnerschaft zum Wohle der Kunden. Dass die Reform der ÖGK ein Schuss ins Knie bzw. die befürchtete Verlagerung von Macht und Geld in Richtung „Wasserkopf“ Wien war, dürfte inzwischen auch der letzte Befürworter kapiert haben.

Das Schlimme aber an diesem jahrelangen Konflikt, dieser heuchlerischen Hin- und Herschieberei von Verantwortung, ist, dass die Politik machtlos zusieht. Wohl auch dem geschuldet – ganz im Sinne uralter österreichischer Tradition – dass da teils die Roten, dort hingegen die Schwarzen, das Sagen haben und keiner auch nur ein bisschen von seiner Macht abgeben will.

