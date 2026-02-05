Unerträgliche Machtspiele auf Kosten der Bürger

Eher Gegenteiliges. Dass sich diese Einrichtungen gefühlt dauerhaft bekämpfen. Sagt Ä, die Ärztekammer, das, kommt von Ö, der ÖGK, meist das Gegenteil. Scheitert ein Projekt, trägt jeweils der andere Schuld. Statt miteinander Kräfte zu bündeln und das in vielerlei Hinsicht im Argen liegende Gesundheitssystem zukunftsfit zu machen, wird gegeneinander ausgespielt, aufgehetzt und angeschwärzt. Alles im wahrsten Wortsinn auf Kosten der Bürger, die zwar brav einzahlen dürfen, im Gegenzug aber immer weniger Leistung erhalten.