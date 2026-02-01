Vorteilswelt
Längere Öffnungszeiten

Neue Primärversorgung: „Patienten sind dankbar“

Tirol
01.02.2026 11:00
Medizinerin Manuela Baumann und Einrichtungsleiter Daniel Eder in einem der Behandlungsräume.
Medizinerin Manuela Baumann und Einrichtungsleiter Daniel Eder in einem der Behandlungsräume.
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Nach jahrelangen Verzögerungen entstehen nun auch in Tirol Primärversorgungseinheiten für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Nummer drei wurde in Telfs eröffnet. Dort gibt es bereits erste positive Erfahrungen. 

0 Kommentare

Bis 2030 sollen in Tirol laut Plänen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und des Landes 16 Primärversorgungseinheiten (PVE) entstehen. In diesen Zentren finden Patienten neben Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag je nach Bedarf auch Sozialarbeiter, Therapeuten aus unterschiedlichen Disziplinen oder andere Medizinberufe. Längere Öffnungszeiten und viel Angebot unter einem Dach – das ist das Versprechen der PVE. Eine bessere Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und eine Entlastung der Spitäler – das ist die Hoffnung der Politik.

Die Räumlichkeiten sind großzügig und bieten viel Platz für Beratung und Betreuung.
Die Räumlichkeiten sind großzügig und bieten viel Platz für Beratung und Betreuung.
Zitat Icon

Die erweiterten Öffnungszeiten sind für die Patienten ein großer Gewinn. Das haben wir zu Weihnachten gemerkt und das sehen wir jeden Freitagnachmittag.

Manuela Baumann, ärztliche Leiterin PVE Telfs

Bild: Christian Forcher/Fotoworxx

Viele Leistungen und viel Platz
Nach Innsbruck und Fulpmes hat nun auch Telfs ein Primärversorgungszentrum. Dort luden die Mitarbeiter unter der Leitung von Allgemeinmedizinerin Manuela Baumann am Samstag zum Tag der offenen Tür. Viele kamen, staunten über das umfassende Angebot im Haus und die großzügigen Räumlichkeiten. „Für viele Patienten sind so viele Leistungen an einem Ort eine neue Erfahrung“, erklärt Einrichtungsleiter Daniel Eder. Medizinerin Baumann ergänzt: „Die Patienten nehmen das sehr gerne an und sind auch für die erweiterten Öffnungszeiten dankbar. In den Weihnachtsferien, als viele Ordinationen geschlossen waren, haben wir einen Ansturm erlebt.“ Ab März sollen die bereits jetzt großzügigen Öffnungszeiten zusätzlich erweitert werden.

Beim Tag der offenen Tür herrschte großes Interesse. Hannes Stickler erklärte das Konzept.
Beim Tag der offenen Tür herrschte großes Interesse. Hannes Stickler erklärte das Konzept.

Mehr Zeit für die Patienten
Träger des Gesundheitszentrums ist die Diakonissen GmbH, eine Tochtergesellschaft des Diakoniewerkes. Dieses betreibt bereits mehrere Primärversorgungseinheiten in Österreich. In Vorbereitung befindet sich auch ein Standort in Wörgl. Dieser soll im Spätsommer eröffnet werden. Hannes Stickler, Geschäftsführer der PVE Diakonissen GmbH, spricht von einem zukunftsfähigen Konzept: „Wir kümmern uns um die Verwaltung und die Gesundheitsexperten können sich voll auf die Patienten konzentrieren.“

Auch sei es in dieser Form leichter möglich, vor allem Ärztinnen mit Betreuungspflichten in Teilzeit anzustellen. Darin sieht auch Baumann einen großen Gewinn: „In meiner Jugend gab es das nicht. Daher konnte ich damals keine Kassenstelle annehmen.“

Lesen Sie auch:
Kinderärzte sind nicht leicht zu finden. Eigene Primärversorgungszentren sollen Lücken füllen. ...
Vorwürfe an ÖGK
Streit um Ärztezentren für Kinder spitzt sich zu
26.01.2026
Kassenärzte und Co.
Gesundheitsversorgung: Was in Tirol geplant ist
04.11.2025

Die Besucherinnen und Besucher waren beim Tag der offenen Tür beeindruckt. Das Konzept scheint bei denen anzukommen, für die es gedacht ist.

Tirol

