Neue Primärversorgung: „Patienten sind dankbar“

Viele Leistungen und viel Platz

Nach Innsbruck und Fulpmes hat nun auch Telfs ein Primärversorgungszentrum. Dort luden die Mitarbeiter unter der Leitung von Allgemeinmedizinerin Manuela Baumann am Samstag zum Tag der offenen Tür. Viele kamen, staunten über das umfassende Angebot im Haus und die großzügigen Räumlichkeiten. „Für viele Patienten sind so viele Leistungen an einem Ort eine neue Erfahrung“, erklärt Einrichtungsleiter Daniel Eder. Medizinerin Baumann ergänzt: „Die Patienten nehmen das sehr gerne an und sind auch für die erweiterten Öffnungszeiten dankbar. In den Weihnachtsferien, als viele Ordinationen geschlossen waren, haben wir einen Ansturm erlebt.“ Ab März sollen die bereits jetzt großzügigen Öffnungszeiten zusätzlich erweitert werden.