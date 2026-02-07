Zu nahe bei Wohngebiet: Wolf von Jägern geschossen

Novelle des Jagdgesetzes

Insgesamt wurden damit in Tirol heuer bereits zwei Wölfe erlegt. Mitte der Woche wurde indes im Tiroler Landtag eine Novelle des Jagdgesetzes beschlossen, die im April in Kraft tritt und Wolfsabschüsse künftig beschleunigen soll. Eine Verordnung ist nicht mehr zwingend nötig, bei „unmittelbarer Gefahr“ kann ein Tier auch sofort erlegt werden. Jäger können dann auch per SMS mit dem Abschuss beauftragt werden.