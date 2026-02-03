Faschings-Skandal ++ Gefährliche süße Werbung

Bei einem Faschingsball in Pongau soll es vergangenen Samstag rechtsextreme und NS-verherrlichende Vorfälle gegeben haben. Und: Chips, Burger, und Schokolade: Werbung für ungesunde Lebensmittel wird in Großbritannien nur noch nach 21.00 Uhr im Fernsehen gesendet und im Internet gar nicht mehr. Auch in Österreich sorgt das für Diskussionen. Das und mehr sehen Sie bein den „Krone News“ am 3. Februar mit Stefana Madjarov.