Gift in Babymilch, Experten gegen Volksbefragung

Alarm für Eltern: Wegen möglicher Giftstoffbelastung ruft Danone Aptamil-Babynahrung zurück. UND: Volksbefragung zur Wehrpflicht? Ausgerechnet die Experten sagen klar Nein. Außerdem: Ein tödlicher Jagdunfall in der Südsteiermark hat viele Fragen aufgeworfen. Nach der Tragödie um einen 42-jährigen Familienvater wächst die Diskussion über Sicherheit und Verantwortung bei der Jagd. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.